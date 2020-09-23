Путин сообщил, что материнский капитал будет индексироваться каждый год

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Владимир Путин сообщил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться. Об этом глава государства заявил в Кремле на встрече с сенаторами.

"И что также важно – материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 тысяч 432 рубля", – сказал Владимир Путин. Российский лидер добавил, что при рождении первого ребенка выплата будет составлять почти 484 тысячи рублей.

Ранее в Минтруде сообщили, что маткапиталом с начала года воспользовались 556 978 семей. Из них 61% направили средства на улучшение жилищных условий.

В ходе послания Федеральному собранию в январе Владимир Путин заявлял, что родители смогут получать маткапитал при рождении первого ребенка. Программу продлят минимум до 31 декабря 2026 года.