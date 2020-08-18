Стало известно, как чаще всего россияне распоряжаются материнским капиталом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В министерстве труда и социальной защиты РФ рассказали, на какие цели россияне обычно направляют материнский капитал. Чаще всего данные средства идут на улучшение жилищных условий, сообщает "Вечерняя Москва".

"Маткапиталом с начала года воспользовались 556 978 семей", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Также там добавили, что в 2020 году 61% семей направили средства на улучшение жилищных условий, на выплаты на второго ребенка потратили деньги 28%, а на образование детей – 11%.

Уточняется, что семьи, у которых в этом году появился первый ребенок, получат 466 617 рублей. При рождении второго материнский капитал увеличится на 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса. До сих пор разрешалось расходовать полученные средства только на жилье экономкласса.