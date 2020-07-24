Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса, сообщает пресс-служба кабмина.
До сих пор разрешалось расходовать полученные средства только на жилье экономкласса. Кроме того, теперь можно использовать помощь от государства для рефинансирования ипотеки.
Эта программа предусматривает компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без детей – 30%. При этом супругам не должно быть больше 35 лет.
На реализацию программы направлено пять миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что срок выдачи сертификата будет сокращен втрое – до пяти дней. Срок распоряжения маткапиталом сократят на столько же – 10 дней вместо 30.
Семьям больше не придется собирать пакет документов на получение госуслуги. Пенсионный фонд РФ будет сам выяснять нужные сведения из государственных информационных систем.
Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка.
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