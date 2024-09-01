Силы ПВО за ночь сбили 158 украинских дронов над регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 158 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

Над территорией Курской области сбили 46 дронов. 34 БПЛА были сбиты над Брянской областью, над Воронежской – 28, над Белгородской областью – 14. Еще 8 беспилотников уничтожили над территорией Рязанской области. Кроме того, два дрона были сбиты над Москвой, семь – над Московской областью.

Также украинские дроны были сбиты над Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской и Смоленской областями, по одному – над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.

Один из сбитых беспилотников в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом сообщил Сергей Собянин.

Накануне силы ПВО за ночь сбили 4 дрона над Белгородской, Курской и Орловской областями. Из них – два беспилотника сбили над территорией Белгородской области.