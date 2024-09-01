Стилист Сафарова перечислила идеи образов на начало осени

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В начале осени яркие летние сарафаны можно сочетать с кожаными куртками, а шелковые платья – с вязаными джемперами. Такой совет в разговоре с Москвой 24 дала стилист Селена Сафарова.

По ее словам, начало осени – это самое время подружить разносезонные вещи.



"Не надо спешить убирать летние сарафаны или платья в цветочек. Они прекрасно будут сочетаться и с грубыми осенними сапогами, и с верхними кожаными изделиями", – отметила стилист.



Селена Сафарова стилист Хорошо сочетаются вместе вязаные и шелковые вещи. Например, стильно будет смотреться летнее платье из шелка нежного желтого цвета с желто-зеленым джемпером. А объединят такой комплект сапоги из кожи винного цвета – лидера осенних тонов.

Кроме того, осень – прекрасное время, чтобы создавать многослойные образы. Они помогают выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно при любой, даже самой непредсказуемой погоде, подчеркнула Сафарова.

При этом она отметила, что главное правило при построении многослойных луков – чтобы каждый слой было видно.

"Например, можно надеть кроп-топ, зип-худи и косуху, джинсы, на бедра повязать обьемную клетчатую рубашку и дополнить образ казаками. Смотреться будет стильно, а если станет жарко, достаточно снять с себя любой слой", – отметила эксперт.

Ранее звездный стилист и имиджмейкер, наставник стилистов Эльвира Янковская назвала джинсы прямого кроя, цвета индиго и средней посадки отличной базовой вещью. При этом она напомнила, что такие универсальные джинсы на все случаи жизни не должны иметь никаких потертостей, дыр, вышивок и страз. Выбирать следует модели монохромного цвета, без каких-либо разводов.