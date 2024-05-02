Стилист Червова назвала три способа сделать любой образ интереснее

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Аксессуары, многослойность, плюс игра с деталями помогут сделать любой образ в разы интереснее. Об этом Москве 24 рассказала стилист Лена Червова.

По ее словам, чем больше на человеке аксессуаров, тем больше он привлекает к себе внимание.

"Хотя перебарщивать с масштабом тоже не стоит: если мы надеваем крупные серьги и кольца, не надо перегружать образ еще и массивным ожерельем", – пояснила стилист.



Лена Червова стилист Всегда отлично смотрятся тонкие браслеты в тандеме с аккуратной цепочкой. Также можно поэкспериментировать и надеть сразу несколько украшений. Например, сет колец или ожерелий. Часто это выглядит красиво и небанально.

Еще один способ создать стильный образ – это многослойность, причем здорово будет наслоить друг на друга сразу три вещи: например, лонгслив, сверху жилетку, а поверх еще какой-нибудь жакет, отметила Червова.

Но такой вариант хорош, только когда на улице прохладно, а чтобы создать многослойный образ в жаркое время, можно, к примеру, накинуть поверх платья легкую рубашку, посоветовала стилист.

Еще одним ключом к интересным образам является стилизация.

"Просто надеть футболку с джинсами – это неинтересно, но если взять и как-нибудь необычно ее заправить, добавить акцент на талию в виде пояса, как-то завязать узлом или взять и спустить рубашку на одно плечо, расстегнуть ее – вид будет совсем другим", – заключила Червова.

Ранее стилист Мария Абабкова рассказала об ошибках, которые визуально полнят силуэт. Она посоветовала следить, чтобы края одежды не пересекали фигуру в самых широких местах. Например, юбки или платья миди, которые длиной ниже колен, не должны заканчиваться в самом широком месте икроножной мышцы. Стоит найти вариант с краем чуть выше или ниже этой области.