Мастер маникюра Корнева перечислила главные тренды в дизайне ногтей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Разноцветные ногти и флористические принты вошли в список главных трендов маникюра весны и лета 2024 года, рассказала Москве 24 нейл-стилист Елена Корнева.

По ее словам, в моде по-прежнему остаются короткие ногти, чаще овальной формы с нюдовым, почти прозрачным покрытием, а также в противовес – экстремальная длина с дизайном "все лучшее сразу".

"Здесь возможна и лепка, и стразы, и сложная роспись, и объемные фигурки – чем сложнее дизайн, тем лучше", – отметила стилист.



Елена Корнева нейл-стилист Очень актуален маникюр, выполненный в оттенках белого или в перламутровом цвете с минималистичным дизайном. Например, это может быть слово, фраза или просто буквы. Также не теряет позиций дизайн в стиле one line art – это рисунки, созданные одной непрерывной линией.

Еще один явный тренд – разноцветный маникюр, когда у каждого ногтя свой оттенок. Он актуален как в глянцевом, так и в матовом вариантах. Также популярным остается френч, особенно цветной: вместо белого кончика делают красный, голубой, золотой, серебряный и так далее, пояснила Корнева.

Кроме того, в маникюре сейчас модно использовать металлические оттенки и белый перламутр (жемчужный цвет). А еще набирает обороты цветочная тема – различные флористические принты на ногтях, заключила специалист.

Ранее стилист Анна Скороходова рассказала о самых модных видах верхней одежды весны-2024. Среди них – косухи, но уже не приталенные по фигуре модели, а объемные куртки с большим количеством потертостей, карманов, множеством ремней. Кроме того, любителям модных образов эксперт посоветовала обратить внимание на бомберы и олимпийки.