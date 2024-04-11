Стилист Скороходова назвала купальники в стиле ретро трендом 2024 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2024 году в тренде купальники в стиле ретро. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

По ее словам, такие модели особенно выигрышно смотрятся на женщинах с пышными формами и помогут скорректировать фигуру.

"Можно рассмотреть различные пикантные тесемки и глубокий V-образный вырез на лифе, который сегодня очень популярен. Всевозможные корсетные вставки. Отличительная черта ретронаправления – это высокая талия, которая зрительно удлиняет ноги. Поэтому такие купальники рекомендуют тем, кто хочет смоделировать фигуру. К тому же широкие лямки будут хорошо поддерживать грудь", – отметила эксперт.





Анна Скороходова стилист Сегодня также в моде асимметрия. Чаще всего она подразумевается в слитных моделях, когда у нас на одном плече лямка, а второе оголенное. Это интересное направление, которое поможет скорректировать фигуру, добавит неординарности образу.

Кроме того, рекомендуется обратить внимание на различные принты. Это могут быть цветы, тропические орнаменты, геометричные формы, абстрактные и анималистичные мотивы.

"Сегодня все чаще на подиуме у законодателей моды не только классический леопард, тигр, но и принт коровьей шкуры. Это необычно, интересно и таким образом можно привлечь к себе массу внимания. Однако нужно помнить, что если маленькие пятна не добавят объема, то большие, как коровий принт, могут", – предупредила Скороходова.





Анна Скороходова стилист Еще один тренд – купальники с женственными декоративными элементами. Это могут быть рюши, какие-то элегантные вырезы и пастельная цветовая гамма. Сегодня женственность в моде.

Однако стоит учитывать, что пастельная гамма может визуально добавить пару килограммов светлокожим девушкам.

"Если не хочется выглядеть полнее, лучше выбирать более темные пыльные или, наоборот, насыщенные оттенки. То есть не розоватый, а пыльная роза. Не нежный персик, а цвет понасыщеннее. Тем более что вся палитра оранжевого сегодня на пике популярности. Или, наоборот, темные оттенки, например пыльный зеленоватый", – советует эксперт.

В целом сегодня в тренде практически все оттенки. Наиболее популярен оранжевый, красный и апельсиновый. Также можно рассмотреть "морские" цвета, например синий, зеленый, бирюзовый и лазурный.





Анна Скороходова стилист Большинству девушек подходит классический раздельный купальник. Можно присмотреться к бандо, который не сдает свои позиции уже не первый сезон. Также к спортивным купальникам и слитным моделям с высокой талией. Еще я бы отметила закрытый вариант с V-образным глубоким вырезом, который подчеркивает зону груди и способен придать объема в той области, где его, возможно, не хватает.

Ранее стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова назвала предмет гардероба, который должны быть у любой женщины. По ее словам, речь идет о плиссированной юбке. Эта вещь является универсальной и подойдет для любого события. Кроме того, она добавит образу изысканности и женственности. Такую юбку можно носить с футболкой либо рубашкой, как повседневный наряд, или же с блузкой и пиджаком – для официальных мероприятий.

