Нейл-стилист Корнева назвала идеальную форму ногтей

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Миндалевидная форма ногтей помогает визуально удлинить пальцы и делает руки более изящными. Об этом Москве 24 рассказала нейл-стилист Елена Корнева.

По ее словам, такая форма – это оптимальный вариант для тех, кто хочет, чтобы пальцы казались более длинными.

"К тому же при такой форме ногти ломаются реже", – отметила эксперт.



Елена Корнева нейл-стилист На длинных ногтях также хорошо смотрится и долго носится форма "балерина" – зауженный к кончику квадрат. Что касается овальной и квадратной форм, то они очень эстетично выглядят, если ногтевое ложе от природы узкое и длинное.

При коротком ногтевом ложе форма квадрата с острыми прямыми краями и его вариация с закругленными кончиками (мягкий квадрат), а также овал визуально укорачивают пальцы, добавила Корнева.

Чтобы сделать ногти более изящными и удлинить пальцы, можно также выполнить маникюр в естественных, нюдовых оттенках. Например, это может быть бежевый, кремовый, нежно-розовый. Также отлично в этом плане будут работать вертикальные и диагональные рисунки на ногтях.

"А вот горизонтального дизайна лучше избегать: он визуально укорачивает даже самые узкие и длинные ногти. Также лучше отказаться от темных оттенков в оформлении, особенно если ногтевое ложе короткое", – заключила эксперт.

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