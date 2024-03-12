Стилист рассказала, какие стрижки прибавляют возраст

Фото: 123RF/milkos

Длинные волосы без укладки добавляют женщине возраст. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

"На женщине после 40 лет прическа с гипертрофированной длиной не всегда смотрится корректно. Особенно если нет никакой стрижки и локоны просто свиваются как они есть. Длинные волосы требуют правильного ухода. Поэтому, если вы их носите, обязательно сделайте какую-нибудь модельную стрижку, например каскад. Если это просто неуложенные пряди, то впечатление может быть неухоженное", – предупредила она.

Кроме того, женщинам, которые не хотят случайно добавить себе пару лишних лет, стоит с осторожностью относиться к стрижке боб.





Анна Скороходова стилист Боб убирает толику женственности, нежности, легкости. И при этом не моделирует особенности внешности. Такая стрижка зачастую, наоборот, подчеркивает какие-то недостатки формы лица. Эта прическа может прибавить лет пять.

Еще один вариант, который может состарить женщину, – это прическа с густой прямой челкой. "Она упрощает любой образ, добавляет наивности. Даже самую идеальную форму лица можно испортить с помощью этой стрижки. Поэтому, если нет какой-то особенной цели, не стоит с ней экспериментировать", – посоветовала стилист.

Также рекомендуется отказаться от стрижек, которые "съедают" объем волос. В свою очередь, к вариантам, способным омолодить женщину, специалист отнесла каскад и каре. Также она посоветовала присмотреться к светлым оттенкам окрашивания.





Анна Скороходова стилист С возрастом черты лица у многих дам приобретают некоторую жесткость. Это можно скорректировать с помощью осветления волос. Я не говорю про окрашивание в блондинку. Но некоторым об осветлении все же стоит подумать. Либо можно попробовать более лояльный вариант – интеграцию светлых прядей. Например, окрашивание в формате мелирования. Это добавит свежести, визуально облегчит овал лица и позволит по-новому взглянуть на себя.

Ранее были названы ошибки при уходе за волосами, которые способны внешне состарить женщину. По словам французского звездного парикмахера Фредерика Феккайя, речь идет про злоупотребление сухим шампунем и прочими стайлинговыми средствами. Это может сделать локоны тусклыми, а также привести к закупорке фолликулов. В результате волосы истончаются. Кроме того, при закрашивании седины рекомендуется не использовать темные непрозрачные тона.

