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12 марта, 16:57

Общество

Стилист рассказала, какие стрижки прибавляют возраст

Фото: 123RF/milkos

Длинные волосы без укладки добавляют женщине возраст. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

"На женщине после 40 лет прическа с гипертрофированной длиной не всегда смотрится корректно. Особенно если нет никакой стрижки и локоны просто свиваются как они есть. Длинные волосы требуют правильного ухода. Поэтому, если вы их носите, обязательно сделайте какую-нибудь модельную стрижку, например каскад. Если это просто неуложенные пряди, то впечатление может быть неухоженное", – предупредила она.

Кроме того, женщинам, которые не хотят случайно добавить себе пару лишних лет, стоит с осторожностью относиться к стрижке боб.

Боб убирает толику женственности, нежности, легкости. И при этом не моделирует особенности внешности. Такая стрижка зачастую, наоборот, подчеркивает какие-то недостатки формы лица. Эта прическа может прибавить лет пять.
Анна Скороходова
стилист

Еще один вариант, который может состарить женщину, – это прическа с густой прямой челкой. "Она упрощает любой образ, добавляет наивности. Даже самую идеальную форму лица можно испортить с помощью этой стрижки. Поэтому, если нет какой-то особенной цели, не стоит с ней экспериментировать", – посоветовала стилист.

Также рекомендуется отказаться от стрижек, которые "съедают" объем волос. В свою очередь, к вариантам, способным омолодить женщину, специалист отнесла каскад и каре. Также она посоветовала присмотреться к светлым оттенкам окрашивания.

С возрастом черты лица у многих дам приобретают некоторую жесткость. Это можно скорректировать с помощью осветления волос. Я не говорю про окрашивание в блондинку. Но некоторым об осветлении все же стоит подумать. Либо можно попробовать более лояльный вариант – интеграцию светлых прядей. Например, окрашивание в формате мелирования. Это добавит свежести, визуально облегчит овал лица и позволит по-новому взглянуть на себя.
Анна Скороходова
стилист

Ранее были названы ошибки при уходе за волосами, которые способны внешне состарить женщину. По словам французского звездного парикмахера Фредерика Феккайя, речь идет про злоупотребление сухим шампунем и прочими стайлинговыми средствами. Это может сделать локоны тусклыми, а также привести к закупорке фолликулов. В результате волосы истончаются. Кроме того, при закрашивании седины рекомендуется не использовать темные непрозрачные тона.

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