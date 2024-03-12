12 марта, 16:57Общество
Стилист рассказала, какие стрижки прибавляют возраст
Фото: 123RF/milkos
Длинные волосы без укладки добавляют женщине возраст. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.
"На женщине после 40 лет прическа с гипертрофированной длиной не всегда смотрится корректно. Особенно если нет никакой стрижки и локоны просто свиваются как они есть. Длинные волосы требуют правильного ухода. Поэтому, если вы их носите, обязательно сделайте какую-нибудь модельную стрижку, например каскад. Если это просто неуложенные пряди, то впечатление может быть неухоженное", – предупредила она.
Кроме того, женщинам, которые не хотят случайно добавить себе пару лишних лет, стоит с осторожностью относиться к стрижке боб.
Еще один вариант, который может состарить женщину, – это прическа с густой прямой челкой. "Она упрощает любой образ, добавляет наивности. Даже самую идеальную форму лица можно испортить с помощью этой стрижки. Поэтому, если нет какой-то особенной цели, не стоит с ней экспериментировать", – посоветовала стилист.
Также рекомендуется отказаться от стрижек, которые "съедают" объем волос. В свою очередь, к вариантам, способным омолодить женщину, специалист отнесла каскад и каре. Также она посоветовала присмотреться к светлым оттенкам окрашивания.
Ранее были названы ошибки при уходе за волосами, которые способны внешне состарить женщину. По словам французского звездного парикмахера Фредерика Феккайя, речь идет про злоупотребление сухим шампунем и прочими стайлинговыми средствами. Это может сделать локоны тусклыми, а также привести к закупорке фолликулов. В результате волосы истончаются. Кроме того, при закрашивании седины рекомендуется не использовать темные непрозрачные тона.
Читайте также
- Парикмахер рассказал про самые модные варианты окрашивания волос в 2024 году
- Стилист рассказала про трендовые оправы очков весны-лета 2024 года