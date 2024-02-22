Стилист рассказала про трендовые оправы очков весны-лета 2024 года

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Прозрачные очки-авиаторы станут одним из трендов весны-лета 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

"Рекомендую присмотреться к авиаторам. Но не простым, а прозрачным, в тонкой, невесомой оправе. Я считаю, что это безусловный тренд 2024 года. Сами по себе они достаточно громоздкие. Но именно за счет невесомой, фактически прозрачной оправы не дадут лишнего объема лицу. Их можно носить как с романтичными, так и с офисными образами", – отметила эксперт.

По ее словам, сегодня в моде подчеркнутая женственность, поэтому массивные оправы с широкими рамами отходят на второй план.

"Даже оверсайз-очки рекомендуется выбирать без излишней массивности и каких-то декоративных элементов. Сейчас лучше приглядеться к тонкой раме, несмотря на то что сами стекла будут объемными. Таким образом, мы отдадим дань оверсайзу, массивным очкам, но примерим их в новом прочтении", – посоветовала стилист.

Также весной-летом будут актуальны очки с бесцветной оправой. "Линзы при этом могут быть прозрачные либо цветные. Можно выбирать очки не просто слегка затемненные, а именно имеющие некий оттенок. К примеру, зеленоватый или розоватый, если это подходит по стилю", – говорит Скороходова.





Анна Скороходова стилист Черепаховая оправа не покидает модный пьедестал уже который сезон. Каких-то строгих правил в отношении ее форм нет, но я рекомендую присмотреться к квадратной со скошенными углами.

Оправа в анималистичной расцветке может стать отличным выбором в случае, если девушка не готова к явным экспериментам, но при этом хочет примерить на себя звериный принт.

"Наверное, наиболее трендовая модель из семейства кошачьих – это леопард. Сочетать очки в такой расцветке можно как с ярким образом, так и с монохромным нарядом. Это может быть алое платье, жакет и анималистичная оправа как акцент. Если мы выбираем образ в бежевых оттенках, то очки станут главным его элементом, изюминкой", – объясняет эксперт.





Анна Скороходова стилист Геометрия сегодня в тренде в любом аксессуаре и наряде. Квадратные очки, прямоугольные варианты – все они на пике популярности.

Если не хочется экспериментировать, можно обратить внимание на оправу "кошачий глаз", которая уже стала классикой. "Эта форма очков, которая, мне кажется, никогда не выходила из моды. Оправу "кошачий глаз" можно выбирать в черном, насыщенном цвете. Вплоть до того, что стекла будут непрозрачные, непросвечивающие. Также можно использовать альтернативы с различными рамами коричневого оттенка. И со стеклами такого же цвета", – отметила Скороходова.

При выборе оправы стилист посоветовала обязательно учитывать форму своего лица. "Миниатюрным девушкам могут не подойти массивные оправы. Они будут смотреться громоздко. Обладательницам широкого либо круглого лица лучше выбирать варианты с угловатой оправой вместо классических привычных форм, чтобы не добавить объема. Это относится как к очкам для зрения, так и к солнцезащитным", – уточнила эксперт.

Помимо формы лица, также имеет значение тон кожи. "Девушкам с теплым оттенком кожи больше всего подходит оправа таких же тонов. Например, в коричневом, бежевом и кофейном цветах. Обладательницам фарфоровой кожи стоит обратить внимание на стальные, холодные тона", – заключила стилист.

Ранее врач-офтальмолог Мария Левина дала советы по выбору солнцезащитных очков. Она порекомендовала отдать предпочтение аксессуарам со стопроцентной блокировкой ультрафиолета. На дужках таких моделей должно быть обозначение UV400. Кроме того, нужно обращать внимание на светопропускание линз.

