Офтальмолог рассказала, как выбрать солнцезащитные очки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

При выборе солнцезащитных очков стоит обращать внимание на цвет линз, поляризацию и степень защиты от ультрафиолетовых лучей. Об этом рассказала врач-офтальмолог Мария Левина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По ее словам, для очков идеальным вариантом будет 100% блокировка ультрафиолета. Для этого необходимо выбирать аксессуары с обозначением UV400 на заушнике.

"Эта цифра нам гарантирует, что очки полностью блокируют ультрафиолетовый спектр. Согласно ГОСТу, минимально допустимое значение – UV380", – пояснила Левина.

Офтальмолог посоветовала обращать внимание и на светопропускание. Для Москвы достаточно будет второй или третьей степени. Соответствующая цифра также будет стоять на заушнике.

Для людей, которые постоянно находятся в очках, удобны будут фотохромные линзы или хамелеоны. Их особенность заключается в том, что в помещениях стекла остаются прозрачными, а при воздействии ультрафиолета затемняются.

При этом на отдыхе специалист рекомендовала носить очки с четвертой, максимальной степенью защиты и выбирать линзы с поляризацией.

"Максимальную защиту от ультрафиолета обеспечивает поляризация. Она защищает не только от падающего ультрафиолета, но и отраженного. Эксперты сообщают, что до 70% ультрафиолета, который мы получаем, является отраженным, будь то водная гладь, дорожное полотно и так далее. Поэтому для спасения от бликов самый хороший вариант – солнцезащитные очки с поляризацией", – подчеркнула Левина.

Офтальмолог предупредила, что прямой связи между цветом линз и степенью защиты нет, поэтому темная линза не всегда лучше защищает от ультрафиолета. При темной линзе зрачки рефлекторно расширяются, а если линза некачественная или повреждена, то максимальный объем ультрафиолета попадает в глубже лежащие ткани.

Цвет линз солнцезащитных очков лучше выбирать схожим с оттенком радужной оболочки, а очки рекомендуется покупать в салонах оптики.

Ранее врач-дерматолог Станислав Арканников посоветовал, с каким уровнем SPF нужно выбирать солнцезащитный крем. По его словам, если человек находится под открытым солнцем, например на пляже, то необходимо выбирать SPF не ниже 30. Если же человек ходит по городу и длительное время находится на воздухе, тогда применяются солнцезащитные составы SPF 50.

