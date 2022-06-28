В Минздраве дали советы по сохранению здоровья в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

При высокой температуре воздуха на улице необходимо надевать легкую одежду из натуральных тканей, пользоваться солнцезащитным средством, а также ограничивать сильную физическую нагрузку, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей практике министерства здравоохранения РФ, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

"В жару следует носить легкую необтягивающую одежду из натуральных тканей, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами (особенно в период наиболее активного излучения, с 11:00 до 17:00), постоянно использовать солнцезащитные кремы", – отметила эксперт.

По словам Драпкиной, в помещении следует использовать вентилятор или кондиционер, главное, как уточнила специалист, – комфортный температурный режим. Также, если есть возможность, необходимо увеличить количество водных процедур в течение суток, однако вода не должна быть ледяной.

В жару не следует есть жирную и жареную пищу, лучше выбирать овощи, фрукты, нежирную рыбу, птицу, холодные супы. Однако овощи и фрукты нужно хорошо мыть, а готовые продукты не приобретать с рук.

Важно также, как отметила эксперт, пить больше воды. Так, ее количество нужно увеличить в два раза. Не стоит пить в жару газированные напитки и сладкие соки. Употреблять жидкость в течение суток лучше, по словам медика, регулярно небольшими глотками, не дожидаясь чувства жажды.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников предупредил об опасности пребывания на солнце больше 20 минут. При этом, по его словам, негативными последствиям чревато и просто нахождение в жаркую погоду в непроветриваемой комнате или производственном помещении с греющимся оборудованием.

В числе факторов риска, способствующих тепловому удару, врач выделил недостаточное потребление воды, физические нагрузки, ношение одежды из плотных и синтетических тканей. Чтобы обезопасить организм от перегрева, Тяжельников рекомендует не пренебрегать головными уборами.