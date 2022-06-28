Врач рассказал, как перенести жаркую погоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Чтобы не допустить негативных последствий для организма в жаркие дни, следует избегать физических нагрузок, потреблять достаточное количество воды. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.
"Нужно помнить, что основной фактор риска – это перегрев. <...> Поэтому следует следовать некоторым правилам: избегать физической активности в слишком жаркие дни и часы; носить головной убор; носить свободную светлую одежду из светлых натуральных тканей; соблюдать питьевой режим", – пояснил специалист.
В помещениях важно поддерживать циркуляцию воздуха посредством вентиляторов или кондиционеров, оптимальная температура составляет 20–22 градуса. При необходимости не лишним будет принять прохладный душ. Врач также добавил, что, помимо воды, жажду хорошо утоляют квас, морс и горячий чай, а вот от употребления алкоголя лучше отказаться.
Если человек почувствовал перегрев, то важно оперативно охладить организм: уйти в тень, умыться, выпить прохладной воды. В случае теплового удара, о котором свидетельствует повышенная температура тела, головная боль, тошнота и слабость в мышцах, нужно сразу же обратиться к врачу. До приезда специалистов нужно постараться охладить пострадавшего, напоить его водой с сахаром и небольшим количеством соли.
27 июня в Москве стало самым жарким днем с начала года: в некоторых районах города температура воздуха превышала 32 градуса. Во вторник в столице сохранится малооблачная жаркая погода. Воздух прогреется до 26–28 градусов. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду.
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