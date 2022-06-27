Синоптик ответил, ждать ли в Москве повторения аномальной жары 2010 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Делать прогнозы относительно повторения в Москве жары 2010 года преждевременно, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В 2010 году установился антициклон продолжительностью в 52 дня. Сейчас пока этот антициклон длится с пятницы. Это совсем немного времени. Поэтому давайте подождем", – сказал он в разговоре с Общественной службой новостей.

Предварительные расчеты сейчас говорят о том, что в ближайшее время существенного похолодания в столице не будет, заметил Вильфанд. Однако, по его мнению, объективно оценить ситуацию можно будет только в конце недели. Еще более суровая и сильная жара сейчас установилась к западу от Москвы, сообщил он.

Специалист добавил, что с первых чисел июля температура будет превышать норму на 3–4 градуса. Он отметил, что это лето в Москве можно сравнить с летом в Краснодаре.

Ранее Вильфанд рассказал, когда в столице начнет спадать жара. По его словам, уже во вторник, 28 июня, ожидается понижение температуры воздуха до 26–28 градусов. Эксперт объяснил, что в первой половине дня антициклон начнет смещаться и Москва окажется на его холодной периферии.

В среду и четверг температура воздуха понизится до 24–25 градусов, отметил он.

Однако синоптик добавил, что жара до плюс 25–30 градусов вернется в столицу 1 июля.