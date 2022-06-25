Из-за жары коммунальщики чаще поливают дороги столицы и проводят аэрацию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Из-за установившейся в столице жаркой погоды коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию, сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков пояснил, что коммунальщики в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна.
При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жару ее уровень удается снизить.
"При температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня проведем ее трижды, первый цикл начнется в 11:00. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – добавил заммэра.
Он также сообщил, что с 21:00 до 06:00 в городе обильно поливают деревья, кустарники и цветники. Бирюков призвал горожан избегать длительного пребывания на улице.
В субботу, 25 июня, в Москве температура воздуха превысит 30–32 градуса. Из-за жары в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждения будет действовать с 12:00 до 18:00.
В МЧС призвали москвичей избегать перегрева на солнце, пить больше воды, носить головные уборы и одежду светлых тонов. Горожанам порекомендовали избегать купания в одиночку, в нетрезвом состоянии, а также в неизвестных и не предназначенных для этого местах.
В Роспотребнадзоре, в свою очередь, призвали жителей Москвы сократить время пребывания на улице и регулярно проветривать помещение. Там отметили, что жара может негативно отражаться на состоянии здоровья пожилых людей и детей.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жара с температурой, превышающей 30 градусов, ожидается в Москве и Подмосковье с 25 по 27 июня. По его словам, в субботу и воскресенье температура повысится до 30 градусов и даже превысит эту отметку.
Вильфанд добавил, что на ближайшие дни для столичного региона выпустили штормовое предупреждение о сильной жаре. В этот период в городе будет высокий уровень ультрафиолетового излучения, в связи с чем в дневные часы рекомендуется не находиться на открытом солнце и носить одежду с длинными рукавами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: