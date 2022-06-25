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Москва 24

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11:33

Из-за жары коммунальщики чаще поливают дороги столицы и проводят аэрацию

город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за установившейся в столице жаркой погоды коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию, сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.
 
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков пояснил, что коммунальщики в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна.
 
При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жару ее уровень удается снизить.
 
"При температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня проведем ее трижды, первый цикл начнется в 11:00. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – добавил заммэра.

Он также сообщил, что с 21:00 до 06:00 в городе обильно поливают деревья, кустарники и цветники. Бирюков призвал горожан избегать длительного пребывания на улице.

В субботу, 25 июня, в Москве температура воздуха превысит 30–32 градуса. Из-за жары в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждения будет действовать с 12:00 до 18:00.

В МЧС призвали москвичей избегать перегрева на солнце, пить больше воды, носить головные уборы и одежду светлых тонов. Горожанам порекомендовали избегать купания в одиночку, в нетрезвом состоянии, а также в неизвестных и не предназначенных для этого местах.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, призвали жителей Москвы сократить время пребывания на улице и регулярно проветривать помещение. Там отметили, что жара может негативно отражаться на состоянии здоровья пожилых людей и детей.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жара с температурой, превышающей 30 градусов, ожидается в Москве и Подмосковье с 25 по 27 июня. По его словам, в субботу и воскресенье температура повысится до 30 градусов и даже превысит эту отметку.

Вильфанд добавил, что на ближайшие дни для столичного региона выпустили штормовое предупреждение о сильной жаре. В этот период в городе будет высокий уровень ультрафиолетового излучения, в связи с чем в дневные часы рекомендуется не находиться на открытом солнце и носить одежду с длинными рукавами.

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