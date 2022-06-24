МЧС предупредило москвичей об опасности из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

МЧС РФ объявило в Москве с 25 по 27 июня экстренное предупреждение в связи с прогнозируемой жарой до 32 градусов.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 25 по 27 июня по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30–32 градуса Цельсия. В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует быть осторожными и внимательными", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В МЧС призвали москвичей избегать перегрева на солнце, пить больше воды, носить головные уборы и одежду светлых тонов. Горожанам порекомендовали избегать купания в одиночку, в нетрезвом состоянии, а также в неизвестных и не предназначенных для этого местах.

"Не ныряйте в незнакомых местах, не заплывайте за буйки, не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам. Не оставляйте детей у воды без присмотра", – добавили в МЧС.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, призвали жителей Москвы сократить время пребывания на улице и регулярно проветривать помещение. Там отметили, что жара может негативно отражаться на состоянии здоровья пожилых людей и детей.

"В течение дня, по возможности, принимайте прохладный душ; поездки на транспорте планируйте на утреннее или вечернее время, когда жара спадает; купание и водные процедуры на открытом воздухе проводите только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания", – сообщается на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

В Роспотребнадзоре рекомендуют при выходе на улицу носить солнцезащитные очки, головные уборы и легкую одежду из натуральных тканей, отдавать предпочтение низкокалорийной еде, исключая приемы пищи в наиболее жаркое время суток.

"Больше употребляйте жидкости: чай, минеральная вода, морс, кисломолочные напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов, витаминизированные напитки", – указано в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жара с температурой, превышающей 30 градусов, ожидается в Москве и Подмосковье с 25 по 27 июня. По его словам, в пятницу ожидается 24–26 градусов, а в субботу и воскресенье температура повысится уже до 30 градусов и даже превысит эту отметку.

Вильфанд добавил, что на ближайшие дни для столичного региона выпустили штормовое предупреждение о сильной жаре. В этот период в городе будет высокий уровень ультрафиолетового излучения, в связи с чем в дневные часы рекомендуется не находиться на открытом солнце и носить одежду с длинными рукавами.