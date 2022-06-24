В Москве прогнозируется высокий уровень УФ-излучения в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жара с температурой, превышающей 30 градусов, ожидается в Москве и Подмосковье с 25 по 27 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в пятницу ожидается 24–26 градусов, а в субботу и воскресенье температура повысится уже до 30 градусов и даже превысит эту отметку. В понедельник столбики термометров покажут до 33 градусов. По словам синоптика, для Москвы это очень высокая температура.

Вильфанд добавил, что на ближайшие дни для столичного региона выпустили штормовое предупреждение о сильной жаре. В этот период в городе будет высокий уровень ультрафиолетового излучения, в связи с чем в дневные часы рекомендуется не находиться на открытом солнце и носить одежду с длинными рукавами.

Говоря о прогнозе на лето, научный руководитель Гидрометцентра сказал, что на европейской территории России "лето будет неоднородным, но не холодным".

"Будут периоды жаркой погоды, которая наступает в конце июня и в первых числах июля, затем смена на более прохладный и дождливый период, температурный фон около и выше нормы", – сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что июль и август в Москве будут не такими жаркими, как в прошлом году, когда температурный фон был очень высоким. Тогда лето на европейской территории было одним из самых жарких за весь период наблюдений, составляющий более 140 лет. Нынешнее лето будет менее жарким, но комфортным.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что с пятницы, 24 июня, температурный фон в столичном регионе будет нарастать, а в начале следующей недели столбики термометров перешагнут отметку в 30 градусов.

По его словам, антициклон скандинавского происхождения уже начинает расширять свои границы и охватывать влиянием большую часть Русской равнины. Синоптик предположил, что в ближайшую пятидневку будет много солнца.

