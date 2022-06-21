Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

12:11

Синоптик пообещал москвичам летний зной в предстоящие выходные

обществопогода

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В субботу и воскресенье, 25 и 26 июня, температура воздуха в Москве поднимется до 31 градуса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в пятницу, 24 июня, температура воздуха составит до 23...25 градусов, после чего начнет значительно увеличиваться.

"Солнце будет активно прогревать подстилающую поверхность. В выходные дни температура в Москве будет уже в диапазоне от 26 до 31 градуса, что выше нормы примерно на 3–4 градуса", – приводит слова синоптика Агентство "Москва".

Он рассказал, что ночные температуры будут на уровне 15 градусов. Вильфанд также предупредил, что в эти дни уровень ультрафиолета будет высоким, поэтому на солнце стоит быть осторожными.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что сгустки кучево-дождевых облаков надвигаются на Москву. По его словам, в течение дня характер метеоусловий будет меняться под влиянием очередного циклона. Тишковец добавил, что дожди придут в столицу к вечеру.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице до вечера

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать