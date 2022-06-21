Синоптик пообещал москвичам летний зной в предстоящие выходные

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
В субботу и воскресенье, 25 и 26 июня, температура воздуха в Москве поднимется до 31 градуса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в пятницу, 24 июня, температура воздуха составит до 23...25 градусов, после чего начнет значительно увеличиваться.
"Солнце будет активно прогревать подстилающую поверхность. В выходные дни температура в Москве будет уже в диапазоне от 26 до 31 градуса, что выше нормы примерно на 3–4 градуса", – приводит слова синоптика Агентство "Москва".
Он рассказал, что ночные температуры будут на уровне 15 градусов. Вильфанд также предупредил, что в эти дни уровень ультрафиолета будет высоким, поэтому на солнце стоит быть осторожными.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что сгустки кучево-дождевых облаков надвигаются на Москву. По его словам, в течение дня характер метеоусловий будет меняться под влиянием очередного циклона. Тишковец добавил, что дожди придут в столицу к вечеру.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице до вечера
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