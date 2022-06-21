Синоптик пообещал москвичам летний зной в предстоящие выходные

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В субботу и воскресенье, 25 и 26 июня, температура воздуха в Москве поднимется до 31 градуса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в пятницу, 24 июня, температура воздуха составит до 23...25 градусов, после чего начнет значительно увеличиваться.

"Солнце будет активно прогревать подстилающую поверхность. В выходные дни температура в Москве будет уже в диапазоне от 26 до 31 градуса, что выше нормы примерно на 3–4 градуса", – приводит слова синоптика Агентство "Москва".

Он рассказал, что ночные температуры будут на уровне 15 градусов. Вильфанд также предупредил, что в эти дни уровень ультрафиолета будет высоким, поэтому на солнце стоит быть осторожными.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что сгустки кучево-дождевых облаков надвигаются на Москву. По его словам, в течение дня характер метеоусловий будет меняться под влиянием очередного циклона. Тишковец добавил, что дожди придут в столицу к вечеру.

