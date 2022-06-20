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Синоптик предупредил об аномальной жаре в конце недели в Москве

"Погода начнет радовать": москвичам пообещали жару до 29 градусов
обществопогодаэксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что в субботу и воскресенье, 25 и 26 июня, воздух в столице прогреется до 24...29 градусов.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 20 июня, столбики термометров в Москве покажут до 20...22 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозам, погода на наступившей неделе будет дождливая с низким атмосферным давлением.

По словам Цыганкова, во вторник, 21 июня, температура воздуха в столице составит 18...20 градусов. Затем она будет постепенно повышаться. В среду днем в Москве прогнозируется 19…21 градус, в четверг ожидается 19…24 градуса. В пятницу, 24 июня, воздух прогреется до 22…27, что уже будет выше нормы, отмечает специалист.

"До пятницы включительно облачная погода, с небольшими прояснениями", – говорит синоптик.

На этой неделе в московской зоне погода начнет нас радовать только к выходным. То есть в субботу и воскресенье, 25 и 26 июня. Будет небольшая облачность, без осадков и тепло. Днем температура составит 24...29 градусов, ночью ожидается 14...19 градусов.
Анатолий Цыганков
заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета

Однако пока сложно сказать, на сколько такая погода задержится в столице, подчеркнул эксперт.

"Дело в том, что мы находимся на границе. У нас по северу холодный воздух, по югу жаркий. А мы как раз на стыке. Чуть коснется в одну сторону, у нас холодно, чуть коснется в другую, у нас потепление, поэтому сказать, что надолго, навряд ли. Пока непонятно", – заключил Цыганков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в РФ в 2022 году ожидается медовое лето. Эксперт пояснил, что оно не будет экстремально жарким или холодным. Погода прогнозируется умеренно теплая и комфортная.

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