Синоптик объяснил, почему лето в России будет медовым

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Лето 2022 года в России окажется медовым, поскольку погода в этот период будет максимально комфортной для медосбора: без экстремальных значений, резких перепадов, при этом со скоротечными ливнями, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Почему медовое? Вы знаете, вот такой долгосрочный прогноз, то есть лето не будет ни экстремально жарким, ни холодным, будет таким умеренно теплым и комфортным. И вот в пчеловодном сезоне это самое благоприятное для медосбора время", – сказал метеоролог в эфире "Радио России".
Тишковец отметил, что в прошлом году лето называли малиновым, в позапрошлом – персиковым.
"То есть некоторые такие ассоциации, которые вызывают хорошие, добрые ощущения", – заключил синоптик.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что во второй половине недели воздух в столице прогреется до 25 градусов. По ее словам, во вторник, 7 июня, также прогнозируется переменная облачность без осадков. Дневная температура останется на уровне 19…21 градуса.
Теплая погода сохранится и в субботу, 11 июня. В дневные часы воздух прогреется до 24…25 градусов. Однако в этот день существует вероятность, что местами в городе может пройти кратковременный дождь, предупредила Позднякова.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 6 июня
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