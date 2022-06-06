Синоптик спрогнозировала аномальное потепление в конце недели в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что во второй половине недели воздух в столице прогреется до 25 градусов.
Ранее синоптики сообщили, что в понедельник, 6 июня, москвичей ожидает вполне летняя погода. В этот день прогнозируется переменная облачность, дождь маловероятен. В послеобеденные часы столбики термометров в городе покажут 19...21 градус.
По словам Поздняковой, во вторник, 7 июня, также прогнозируется переменная облачность без осадков. Дневная температура останется на уровне 19…21 градуса.
"В последующие дни температура станет постепенно повышаться. В среду мы ждем, что в Москве уже будет 22…24 градуса", – рассказывает специалист.
Теплая погода сохранится и в субботу, 11 июня. В дневные часы воздух прогреется до 24…25 градусов. Однако в этот день существует вероятность, что местами в городе может пройти кратковременный дождь, предупредила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в столице можно будет открывать купальный сезон. По его словам, с 9 июня горожан ждет настоящая июльская погода, благодаря чему водные массы станут прогреваться. Таким образом, горожане смогут начать купаться с середины следующей недели, уточнил синоптик.
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