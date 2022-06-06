Синоптик спрогнозировала аномальное потепление в конце недели в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что во второй половине недели воздух в столице прогреется до 25 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что в понедельник, 6 июня, москвичей ожидает вполне летняя погода. В этот день прогнозируется переменная облачность, дождь маловероятен. В послеобеденные часы столбики термометров в городе покажут 19...21 градус.

По словам Поздняковой, во вторник, 7 июня, также прогнозируется переменная облачность без осадков. Дневная температура останется на уровне 19…21 градуса.

"В последующие дни температура станет постепенно повышаться. В среду мы ждем, что в Москве уже будет 22…24 градуса", – рассказывает специалист.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" В четверг и в пятницу температура воздуха в дневные часы превысит отметку 25 градусов и ночи станут заметно теплее: в районе 14...15 градусов. То есть температура воздуха к концу рабочей недели уже будет превышать климатическую норму на 2–3 градуса. И это радует, потому что москвичи соскучились по теплу.

Теплая погода сохранится и в субботу, 11 июня. В дневные часы воздух прогреется до 24…25 градусов. Однако в этот день существует вероятность, что местами в городе может пройти кратковременный дождь, предупредила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в столице можно будет открывать купальный сезон. По его словам, с 9 июня горожан ждет настоящая июльская погода, благодаря чему водные массы станут прогреваться. Таким образом, горожане смогут начать купаться с середины следующей недели, уточнил синоптик.

