Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

12:40

Главная / Новости /

Синоптик спрогнозировала аномальное потепление в конце недели в Москве

"Соскучились по теплу": москвичам пообещали жару в конце недели
обществопогодаэксклюзив

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что во второй половине недели воздух в столице прогреется до 25 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что в понедельник, 6 июня, москвичей ожидает вполне летняя погода. В этот день прогнозируется переменная облачность, дождь маловероятен. В послеобеденные часы столбики термометров в городе покажут 19...21 градус.

По словам Поздняковой, во вторник, 7 июня, также прогнозируется переменная облачность без осадков. Дневная температура останется на уровне 19…21 градуса.

"В последующие дни температура станет постепенно повышаться. В среду мы ждем, что в Москве уже будет 22…24 градуса", – рассказывает специалист.

В четверг и в пятницу температура воздуха в дневные часы превысит отметку 25 градусов и ночи станут заметно теплее: в районе 14...15 градусов. То есть температура воздуха к концу рабочей недели уже будет превышать климатическую норму на 2–3 градуса. И это радует, потому что москвичи соскучились по теплу.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

Теплая погода сохранится и в субботу, 11 июня. В дневные часы воздух прогреется до 24…25 градусов. Однако в этот день существует вероятность, что местами в городе может пройти кратковременный дождь, предупредила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в столице можно будет открывать купальный сезон. По его словам, с 9 июня горожан ждет настоящая июльская погода, благодаря чему водные массы станут прогреваться. Таким образом, горожане смогут начать купаться с середины следующей недели, уточнил синоптик.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать