Синоптик спрогнозировал похолодание во второй декаде июня в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал Москве 24, что жителей столицы ждет незначительное похолодание во второй декаде июня.
В пятницу, 3 июня, кратковременный сверхинтенсивный дождь обрушился на Москву. Менее чем за час в некоторых районах города выпало до 16 миллиметров осадков. По подсчетам специалистов, это более 20% от месячной нормы. В комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что на фоне непогоды на дежурство вышли 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".
"Дождь связан с прохождением атмосферного фронта. Это непродолжительный период, который затронет только сегодняшний день", – отметил Старков.
По словам синоптика, предстоящие выходные в Москве будут преимущественно сухими и умеренно теплыми. Ночью столбики термометров покажут 10…12 градусов. Днем летнее солнце прогреет воздух до 22…24 градусов. Такая температура считается около и даже немного выше нормы для этого времени, уточнил специалист.
По прогнозам Старкова, теплая погода сохранится в столице до конца первой декады июня. В дальнейшем ожидается небольшое похолодание.
Однако в конце июня по-настоящему летнее тепло вновь вернется в столицу, обнадеживает метеоролог. "Не исключаю, что нас ожидают несколько дней с температурой до 30 градусов. Вполне вероятно, что можно будет открыть пляжный сезон", – отмечает синоптик.
Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали, что этим летом погода в Москве и Подмосковье окажется неоднородной. В течение июня, июля и августа температура будет около или выше нормы. Тем не менее температурный фон нынешнего лета по сравнению с 2021 годом ожидается немного ниже.
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