Синоптик спрогнозировал похолодание во второй декаде июня в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал Москве 24, что жителей столицы ждет незначительное похолодание во второй декаде июня.

В пятницу, 3 июня, кратковременный сверхинтенсивный дождь обрушился на Москву. Менее чем за час в некоторых районах города выпало до 16 миллиметров осадков. По подсчетам специалистов, это более 20% от месячной нормы. В комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что на фоне непогоды на дежурство вышли 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

"Дождь связан с прохождением атмосферного фронта. Это непродолжительный период, который затронет только сегодняшний день", – отметил Старков.

По словам синоптика, предстоящие выходные в Москве будут преимущественно сухими и умеренно теплыми. Ночью столбики термометров покажут 10…12 градусов. Днем летнее солнце прогреет воздух до 22…24 градусов. Такая температура считается около и даже немного выше нормы для этого времени, уточнил специалист.

По прогнозам Старкова, теплая погода сохранится в столице до конца первой декады июня. В дальнейшем ожидается небольшое похолодание.





Леонид Старков ведущий метеоролог "Гисметео" Вторая декада июня предполагает незначительное похолодание. Несколько дней будут с температурой от 15 до 20 градусов. И ночи станут опять прохладными – от 7 до 12 градусов.

Однако в конце июня по-настоящему летнее тепло вновь вернется в столицу, обнадеживает метеоролог. "Не исключаю, что нас ожидают несколько дней с температурой до 30 градусов. Вполне вероятно, что можно будет открыть пляжный сезон", – отмечает синоптик.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали, что этим летом погода в Москве и Подмосковье окажется неоднородной. В течение июня, июля и августа температура будет около или выше нормы. Тем не менее температурный фон нынешнего лета по сравнению с 2021 годом ожидается немного ниже.