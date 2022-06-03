МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре до конца дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве до вечера пятницы, 3 июня, ожидаются град, дожди и порывистый ветер. Об этом говорится в сообщении столичного управления МЧС.
"В ближайшие часы с сохранением до 20:00 3 июня местами по Москве ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза, местами град, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В связи с прогнозируемой непогодой автомобилистам рекомендовали быть осторожнее на дороге и избегать внезапных маневров. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Из-за непогоды владельцев ресторанов и кафе призвали закрыть летние веранды.
Последствия ливня ликвидируют 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в пятницу температура воздуха в столичном регионе опустится до 21 градуса, а вечером – до 18 градусов.
В Москве последствия ливня ликвидируют 300 бригад и 290 единиц техники
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: