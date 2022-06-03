Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

В Москве последствия ливня ликвидируют 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Ранее жителей столицы предупредили о непогоде в пятницу, 3 июня. Сообщалось, что прогнозируется гроза, дождь и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

Столичный Дептранс в связи с непогодой призывает автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скорость и дистанцию, избегать резких маневров и не парковаться вблизи шатких конструкций.

