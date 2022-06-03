Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей предупредили о грозе, дожде и сильном ветре, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Так, непогода прогнозируется в пятницу до 15:00.

"Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.

Столичный Дептранс в связи с непогодой призывает автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скорость и дистанцию, избегать резких маневров и не парковаться вблизи шатких конструкций.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заявил, что температура в первые дни лета в Московском регионе поднялась выше климатической нормы. Синоптик добавил, что температура воздуха также будет немного выше положенного.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице и Московской области этим летом погода будет неоднородная.

По его словам, в столице теплый период будет не очень засушливым, но и не очень дождливым.

