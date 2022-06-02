Первые летние дни в столичном регионе оказались аномально жаркими

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура в первые дни дни лета в Московском регионе поднялась выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодняшний день по своим температурным показателям будет примерно на три-четыре градуса теплее, чем он должен быть по климатической норме", – приводит его слова Общественная служба новостей.

Синоптик добавил, температура воздуха в предстоящие дни также будет немного выше положенного.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице и Московской области этим летом погода будет неоднородная.

По его словам, в столице теплый период будет не очень засушливым, но и не очень дождливым.

