Москвичей предупредили о похолодании в середине июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В начале и в конце июня в Москве погода будет теплее обычного, но в середине месяца возможно похолодание, сообщает портал "Метеовести".
"В середине тот самый северный поток, который притормозит лето в Причерноморье, захватит и Москву. И здесь он развернется по полной: дневная температура будет всего 15–20 градусов", – отмечается в сообщении.
По словам синоптиков, в европейскую часть России лето пришло вместе с календарным. При этом в теплую погоду возрастает и неустойчивость атмосферы, нередко это приводит к мощным грозовым ливням, что обусловлено чрезвычайно активным атлантическим циклоном.
"Накануне в его власти оказались и центральные, и северные районы Европейской России. Вне зоны влияния этого вихря во вторник остался только юг страны, где усиливается антициклон. Он и сегодня защитит Причерноморье и Кавказ от ненастья, а дожди продолжатся в северной половине Русской равнины. Самые интенсивные ливни пройдут на востоке Центрального района: местами выпадет более 10 миллиметров осадков за сутки", – говорится в сообщении.
При этом циклон и антициклон создадут устойчивый южный поток воздуха: уже со среды, 1 июня, в средней полосе температура начнет превышать 20 градусов.
Ранее сообщалось, что май 2022 года в столице стал самым холодным с начала века. Средние температурные показатели по итогам месяца составили около 10,6 градуса тепла, что на 0,3 градуса ниже, чем было в мае 2017 года, который на тот момент также оказался самым холодным за долгое время.
"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 1 июня
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