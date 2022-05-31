Москвичам рассказали о погоде в первые дни лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Теплая летняя погода в Московском регионе установится вместе с началом календарного лета, 1 июня. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, это связано с переносом теплых воздушных масс с юга и юго-востока. Вместе с тем вырастет и атмосферное давление, которое установится 1 июня выше нормы на 4–5 миллиметра ртутного столба.

"Солнечные лучи начнут пробиваться сквозь облака, пробивать подстилающую поверхность. Поэтому уже в первый день июня термометры покажут 23…24 градуса, а на юге Москвы и области – до 25 градусов", – сказал Вильфанд.

Он отметил, что 2 июня температура воздуха будет 24–26 градусов. До конца недели столбики термометров будут колебаться возле 25 градусов, что примерно на два градуса выше многолетних значений.

Синоптик подчеркнул, что к выходным температура воздуха понизится на два градуса, но по-прежнему будет выше 20-градусной отметки. Однако в первые дня лета ожидаются кратковременные дожди, сказал Вильфанд.

"Но не надо удивляться и расстраиваться: ведь именно летом выпадает максимальное количество осадков, а вовсе не весной или осенью. Например в июле, по климатическим данным за большой период времени, осадков в Московском регионе выпадает в три раза больше, чем в марте, и вдвое больше, чем в октябре", – добавил эксперт.

Вильфанд пояснил, что летом часто возникают конвективные процессы, перенос воздушных масс от поверхности земли в более высокие слои. Из-за этого образуются облака и выпадают осадки.

Ранее Вильфанд сообщил, что июнь в Центральной России будет обычным, в то время как в азиатской части страны и на северо-востоке европейской части он будет очень теплым, а на юге России – жарким. Он также заявил об отсутствии связи между усредненной температурой за определенный период и последующей погодой на месяц.

