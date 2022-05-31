Май 2022 года стал самым холодным в XXI веке в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Май этого года в столице стал самым холодным с начала века, сообщает портал "Метеовести".

"До конца последнего весеннего месяца осталось еще около 10 часов, но уже сейчас можно констатировать тот факт, что май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что средние температурные показатели по итогам месяца составили около 10,6 градуса тепла, что на 0,3 градуса ниже, чем было в мае 2017 года, который на тот момент также оказался самым холодным за долгое время.

При этом, по словам синоптиков, обогнал этот месяц и последний май 20 века. В 2000 году воздух прогрелся до 10,8 градуса.

Самым холодным днем мая этого года стало первое число. В столице в этот день были заморозки, а отметки термометров показывали -1,7 градуса. Теплее всего было 12 мая, когда воздух прогрелся до 22,1.

"Итоги мая по количеству выпавших осадков подведем позже, так как дожди сегодня в столице еще пройдут, но на текущий момент известно, что в столице уже выпало 60,1 миллиметра осадков, что составляет 118% от действующей месячной нормы", – отметили в центре погоды "Фобос".

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что во вторник, 31 мая, Москва окажется в эпицентре дождей. В городе выпадет около 12–13 миллиметров осадков. Это, по его словам, как минимум одно ведро дождевой воды на квадратный метр.

Из-за непогоды на столичных улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В Дептрансе также призвали московских водителей быть внимательнее за рулем.

