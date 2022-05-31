Синоптик предупредил москвичей о сильных осадках

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Москва во вторник, 31 мая, окажется в эпицентре дождей. В городе выпадет около 12–13 миллиметров осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире "Соловьев Life".

"Мы видим, что на улице льет как из ведра. Небо затянуто низкими дождевыми тучами на высоте 200–300 метров. <...> До 12–13 миллиметров выльется на столицу. Это как минимум одно ведро дождевой воды на метр квадратный столичных улиц", – сказал синоптик.

Он объяснил, что характер метеорологических условий связан с прохождением атмосферного фронта окклюзии (фронт смыкания, когда холодный фронт догоняет теплый, в результате погода меняется в худшую сторону).

На сайте "Метеовести" уточняется, что интенсивность осадков может достигать 5–6 миллиметров за 3 часа, а всего за 12 часов в мегаполисе выпадет свыше трети месячного объема влаги.

По прогнозам синоптиков, дожди будут идти до пятницы, 3 июня, не исключены также грозы. В общей сложности на столицу за четыре дня выльется свыше половины нормы осадков. При этом температура будет расти: во вторник будет 18 градусов, а в среду – 21, что немного превышает норму.

"В четверг-пятницу будут уже июльские 24 градуса. А в выходные облака начнут рассеиваться, жара усилится: в субботу ожидается до 27 градусов", – добавляется в сообщении.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что погода в начале июня в Москве будет неустойчивой, возможны дожди, грозы и усиление ветра. По ее словам, начало июня будет вполне летним. Температура будет соответствовать климатической норме.

