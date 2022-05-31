Около 300 бригад Мосводостока дежурят на столичных улицах из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

На столичных улицах из-за непогоды дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"За прошедшую ночь в отдельных районах города выпало до 8 миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, дождь будет идти в столице сегодня весь день: может выпасть еще до 14 миллиметров осадков", – говорится в сообщении.

Из-за непогоды Дептранс призвал столичных водителей быть внимательнее за рулем.

"На 09:15 движение в городе оценивается в 6 баллов. По прогнозам синоптиков, в течение дня в городе будет дождь. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение. Сильно затруднено движение в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", – говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что во вторник Москва окажется в эпицентре дождей. В городе выпадет около 12–13 миллиметров осадков. Это, по его словам, как минимум одно ведро дождевой воды на метр квадратный столичных улиц.

По прогнозам синоптиков, дожди будут идти до пятницы, 3 июня, не исключены также грозы. В общей сложности на столицу за четыре дня выльется свыше половины нормы осадков. При этом температура будет расти: во вторник будет 18 градусов, а в среду – 21, что немного превышает норму.

