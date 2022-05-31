Москвичей предупредили о тумане ночью и утром в среду

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В столице и Московской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Предупреждение будет действовать с полуночи до полудня 1 июня, сообщает Гидрометцентр России.

"В отдельных районах временами туман", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что во вторник Москва окажется в эпицентре дождей. В городе выпадет около 12–13 миллиметров осадков. Это, по его словам, как минимум одно ведро дождевой воды на метр квадратный столичных улиц.

По прогнозам синоптиков, дожди будут идти до пятницы, 3 июня, не исключены также грозы. В общей сложности на столицу за четыре дня выльется свыше половины нормы осадков.

