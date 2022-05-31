Синоптик ожидает теплое лето в Центральной России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплое лето прогнозируется в центральной части России, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Так вот по расчетам, которые недавно совсем были проведены научными структурами Росгидромета, нынешнее лето прогнозируется на европейской территории около или выше нормы", – отметил он.

По словам синоптика, июнь в Центральной России будет обычным, в то время как в азиатской и на северо-востоке европейской части он будет очень теплым, а на юге России – жарким.

Вильфанд также сообщил об отсутствии связи между усредненной температурой за определенный период и последующей погодой на месяц.

Ранее сообщалось, что май 2022 года в столице стал самым холодным с начала века.

Отмечается, что средние температурные показатели по итогам месяца составили около 10,6 градуса тепла, что на 0,3 градуса ниже, чем было в мае 2017 года, который на тот момент также оказался самым холодным за долгое время.

При этом, по словам синоптиков, обогнал этот месяц и последний май 20 века. В 2000 году воздух прогрелся до 10,8 градуса.

