Жителям столичного региона пообещали "лето с капризами"

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице и Московской области этим летом погода будет неоднородная. Об этом сообщает "МК".

"Лето прогнозируется не холодное, около или выше нормы в течение всех трех месяцев, около 15...20 градусов тепла. Однако по сравнению с прошлым сезоном температурный фон нынешнего будет немного ниже", – рассказал синоптик.

По его словам, в столице теплый период будет не очень засушливым, но и не очень дождливым.

"Атмосферные процессы будут более фрагментарными, то есть лето будет с капризами, возможно, с опасными явлениями", – отметил Вильфанд, добавив, что такие явления характерны для периода глобального потепления.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что теплая погода с температурой 20...22 градуса ожидается в Москве в выходные. Временами могут идти дожди. По ее словам, наиболее интенсивные осадки будут в ночь на пятницу. Столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому возможны ливни и гроза.

Май 2022 года в столице стал самым холодным с начала века. Средние температурные показатели по итогам месяца составили около 10,6 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем было в мае 2017 года, который на тот момент также оказался самым холодным за долгое время.

