Москвичам пообещали теплую, но дождливую погоду в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Теплая погода с температурой 20–22 градуса ожидается в Москве в выходные. Временами могут идти дожди, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, наиболее интенсивные дожди придут в ночь на пятницу. Столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому возможны ливни и даже гроза. Днем в пятницу воздух прогреется до 22–24 градусов.

В субботу немного похолодает. Ночью столбики термометров покажут 10 градусов тепла, а днем поднимутся не выше 20–22 градусов. В ночь с субботы на воскресенье существенных осадков не ожидается, но местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 7–12 градусов выше нуля, днем – 19–20 градусов.

"В принципе, для лета это вполне приличная температура, которая близка к климатической норме", – отметила Позднякова.

Ранее сообщалось, что 1 июня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, а также кратковременные дожди. Отмечается, что максимальная температура воздуха в Москве составит 21–23 градуса, по области – 19–24 градуса.

