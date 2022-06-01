Москвичам пообещали теплую, но дождливую погоду в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Теплая погода с температурой 20–22 градуса ожидается в Москве в выходные. Временами могут идти дожди, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, наиболее интенсивные дожди придут в ночь на пятницу. Столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому возможны ливни и даже гроза. Днем в пятницу воздух прогреется до 22–24 градусов.
В субботу немного похолодает. Ночью столбики термометров покажут 10 градусов тепла, а днем поднимутся не выше 20–22 градусов. В ночь с субботы на воскресенье существенных осадков не ожидается, но местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 7–12 градусов выше нуля, днем – 19–20 градусов.
"В принципе, для лета это вполне приличная температура, которая близка к климатической норме", – отметила Позднякова.
Ранее сообщалось, что 1 июня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, а также кратковременные дожди. Отмечается, что максимальная температура воздуха в Москве составит 21–23 градуса, по области – 19–24 градуса.
"Утро": москвичам рассказали о погоде 1 июня
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