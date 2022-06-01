Москвичам рассказали о погоде в первый день лета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 1 июня, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит 21...23 градуса, по области – 19...24 градуса. Ветер будет дуть восточный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ночи в столице будут еще прохладные – 12...14 градусов. Атмосферное давление ожидается выше привычных значений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что теплая летняя погода в Московском регионе установится вместе с началом календарного лета, 1 июня. По его словам, это связано с переносом теплых воздушных масс с юга и юго-востока.

