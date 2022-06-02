Москвичам рассказали о погоде в первые летние выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столице в первые выходные лета.
По его словам, в четверг, 2 июня ожидается наиболее теплая погода, потом прогнозируется небольшое похолодание. Цыганков уточнил, что в четверг и пятницу город накроет атмосферный фронт.
"Поэтому могут быть грозы и порывистый ветер. Сегодня – 24…26 градусов, завтра – 21…23 градуса", – рассказал синоптик в беседе с RT.
По словам Цыганкова, погода может поменяться уже в предстоящие выходные. Так, в субботу и воскресенье ожидается похолодание, но преимущественно без осадков.
"С пятницы на субботу – 11…12 градусов, днем – 20…22 градуса, в ночь с субботы на воскресенье – 7…12 градусов, днем – 17…22 градуса", – сказал синоптик.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что теплая погода с температурой 20–22 градуса ожидается в Москве в выходные. Временами могут идти дожди. По ее словам, наиболее интенсивные дожди придут в ночь на пятницу. Столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому возможны ливни и гроза.
Май 2022 года в столице стал самым холодным с начала века. Средние температурные показатели по итогам месяца составили около 10,6 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем было в мае 2017 года, который на тот момент также оказался самым холодным за долгое время.
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