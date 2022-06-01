Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра.

Как сообщается на сайте организации, предупреждение о грозе будет действовать с 12:00 до 21:00 четверга, 2 июня, а предупреждение о ветре – с 12:00 до 00:00 пятницы, 3 июня.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что теплая погода с температурой 20–22 градуса ожидается в Москве в выходные. Временами могут идти дожди. По ее словам, наиболее интенсивные дожди придут в ночь на пятницу. Столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому возможны ливни и гроза.

Май 2022 года в столице стал самым холодным с начала века. Средние температурные показатели по итогам месяца составили около 10,6 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем было в мае 2017 года, который на тот момент также оказался самым холодным за долгое время.

Тем не менее лето синоптики обещают умеренным теплым. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что с точки зрения эффективного проведения отпуска наиболее предпочтительным будет июль: температура воздуха в середине сезона выйдет на пик, причем с наибольшим количеством солнечных дней.

