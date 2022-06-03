Столичных рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владельцев ресторанов и кафе призвали закрыть летние веранды из-за дождя, грозы и ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в департаменте торговли и услуг Москвы.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ливень накрыл Москву. Сильные осадки наблюдались на юго-западе, западе и северо-западе столицы. В центральной части города небо было затянуто дождевыми облаками и начинался мелкий дождь.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, дожди могут сопровождаться градом и шквалистым ветром. На город выльется до 10 миллиметров влаги. Температура опустится до 21 градуса, а вечером – до 18 градусов.

Последствия ливня ликвидируют 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

