Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пятницу, 3 июня, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди, возможна гроза. Максимальная температура в Москве составит 22...24 градуса, по области – 19...24 градуса. Ветер западный, северо-западный 5–10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70%", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заявил, что температура в первые дни лета в Московском регионе поднялась выше климатической нормы. Синоптик добавил, температура воздуха также будет немного выше положенного.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице и Московской области этим летом погода будет неоднородная.

По его словам, в столице теплый период будет не очень засушливым, но и не очень дождливым.

