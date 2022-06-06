Синоптик назвал сроки начала купального сезона в Москве

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Москвичи смогут открыть купальный сезон со следующей недели, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"С четверга, 9 июня, нас ждет настоящая июльская погода, начнут прогреваться водные массы. Сначала в озерах, прудах, затем в Москве-реке. С середины следующей недели можно говорить о купальном сезоне", – пояснил синоптик.

По его словам, для открытия купального сезона температура воды должна составлять 20 градусов и выше.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, в эфире "Радио России" отметил, что купальный сезон на юге страны уже был открыт несколько дней назад.

Однако, по его словам, в настоящее время в Средней полосе России вода прогрелась только до 15 градусов, но уже примерно через 10 дней ее температура будет на отметке почти 20 градусов.

Тишковец отметил, что лето в РФ ожидается теплым и умеренно влажным, а температура воздуха будет соответствовать климатической норме. Небольшая засушливость может быть только на курортах страны – на Кубани, Кавказе и в Крыму.

"Естественно это указывает на благоприятный исход погоды как для туризма, так и для сельского хозяйства", – заключил метеоролог.

Ранее сообщалось, что в начале и в конце июня в Москве погода будет теплее обычного, но в середине месяца возможно похолодание. По словам синоптиков, в европейскую часть России лето пришло по календарю. При этом в теплую погоду возрастает и неустойчивость атмосферы, нередко это приводит к мощным грозовым ливням, что обусловлено чрезвычайно активным атлантическим циклоном.

