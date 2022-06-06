Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон на Черноморском побережье

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Купальный сезон можно будет открыть примерно через неделю, когда прогрев будет устойчивым, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, на юге России прогнозируются дожди с понедельника, что приведет к понижению температуры воды.
Как отметил Вильфанд, в Сочи, Туапсе, Ялте, Анапе температура моря приближалась к 20-градусной отметке в выходные, однако это пока что неустойчивые показатели.
Ранее сообщалось, что в Ростуризме разработали 133 маршрута для автомобильных путешествий по России. Запланировать автотур можно на лето, а также на ближайшие выходные, чтобы за несколько дней посетить находящиеся поблизости города и достопримечательности.
Как уточнила глава ведомства Зарина Догузова, в стране существует ряд популярных брендовых направлений для поездок на машине. Среди них – Золотое кольцо, дорога между Москвой и Петербургом или маршрут в сторону Черного моря.
Кроме того, в Ростуризме назвали минимальную стоимость путевок по России. В частности, у турагентов можно забронировать на конец июня недельное проживание в отеле с тремя звездами на Черном море – в Крыму и Краснодарском крае – с трехразовым питанием за 30–40 тысяч рублей на двоих. Туры в Сочи на неделю с перелетом стартуют от 29 тысяч рублей на двоих, это базовая цена без питания
Сочи оказался самым популярным направлением для летнего отдыха 2022 года
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