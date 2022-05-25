РЖД предоставит до 70 тысяч дополнительных мест для перевозок пассажиров на юг РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для перевозки пассажиров в южные города России РЖД намерены добавить 50–70 тысяч дополнительных мест на летний период, сообщается в телеграм-канале холдинга.

Уточняется, что 1,7 тысячи вагонов пополнят схемы поездов, следующих на юг страны. На южном направлении будут курсировать 144 поезда, отметили в компании.

Кроме того, около 200 специальных рейсов поездов планируется назначить для перевозок более 400 тысяч детей в летние лагеря и санатории.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские власти должны принять меры для обеспечения достаточного объема железнодорожных перевозок в южные города России на фоне ограничения работы аэропортов.

А 24 мая Росавиация в очередной раз продлила введенный 24 февраля режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России. До 31 мая самолеты не будут летать в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

