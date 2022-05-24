Ограничения на полеты в ряд аэропортов юга и центра РФ продлили до 31 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России продлили до 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Самолеты не будут летать в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают штатно, отметили в ведомстве.

При этом авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты с полетами в Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь.

Работы 11 аэропортов Росавиация приостановила 24 февраля. Тогда ограничения ввели до 2 марта, однако в последующем они неоднократно продлялись. Последний раз Росавиация запретила полеты в аэропорты юга и центра 18 мая.

