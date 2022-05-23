Авиакомпания "Камчатка" прекращает работу из-за отсутствия самолетов

Фото: kamchatka.aero
Авиакомпания "Камчатка", созданная менее года назад для осуществления перевозок на внутрироссийских воздушных маршрутах, объявила о прекращении работы в связи с отсутствием самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Там пояснили, что контракт на поставку трех самолетов Cessna Grand Caravan EX 208B был расторгнут по инициативе американской стороны.
"Имеющееся в парке авиакомпании "Камчатка" воздушное судно находилось в аренде и по истечении срока аренды возвращено его текущему собственнику. К сожалению, пока в России не производятся судна аналогичного типа, поэтому ввиду отсутствия самолетов деятельность компании-эксплуатанта будет прекращена", – говорится в сообщении.
Планировалось, что "Камчатка" будет осуществлять транспортные, почтовые, грузовые и санитарные рейсы.
Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о приостановке до 30 июня продажи билетов в некоторые города юга России, где действует ограничение полетов. Отмечалось, что пассажиры из Москвы с билетами по южным закрытым направлениям получат оповещение об изменении рейса в их бронировании.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: