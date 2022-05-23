Авиакомпания "Камчатка" прекращает работу из-за отсутствия самолетов

Фото: kamchatka.aero

Авиакомпания "Камчатка", созданная менее года назад для осуществления перевозок на внутрироссийских воздушных маршрутах, объявила о прекращении работы в связи с отсутствием самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там пояснили, что контракт на поставку трех самолетов Cessna Grand Caravan EX 208B был расторгнут по инициативе американской стороны.

"Имеющееся в парке авиакомпании "Камчатка" воздушное судно находилось в аренде и по истечении срока аренды возвращено его текущему собственнику. К сожалению, пока в России не производятся судна аналогичного типа, поэтому ввиду отсутствия самолетов деятельность компании-эксплуатанта будет прекращена", – говорится в сообщении.

Планировалось, что "Камчатка" будет осуществлять транспортные, почтовые, грузовые и санитарные рейсы.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о приостановке до 30 июня продажи билетов в некоторые города юга России, где действует ограничение полетов. Отмечалось, что пассажиры из Москвы с билетами по южным закрытым направлениям получат оповещение об изменении рейса в их бронировании.