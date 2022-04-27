"Аэрофлот" временно вышел из международного альянса SkyTeam

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"Аэрофлот" временно приостановил членство в международном авиационном альянсе SkyTeam, сообщается на сайте альянса.

"Мы работаем над тем, чтобы ограничить воздействие на клиентов, и будем информировать тех, кого коснутся любые изменения в льготах и услугах SkyTeam", – говорится в заявлении.

SkyTeam объединяет 19 авиакомпаний из разных стран мира, работающих вместе в рамках обширной глобальной сети.

11 апреля Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в черный список по воздушной безопасности. Среди них оказались "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Utair и другие. Им запрещаются полеты в аэропорты государств Евросоюза и пролеты над его территорией.

Ситуация в сфере международных авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.