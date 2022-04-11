В Росавиации прокомментировали внесение авиакомпаний РФ в черный список ЕС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Внесение Евросоюзом российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности в действительности не отражает техническое состояние воздушных судов перевозчиков. Об этом заявили в Росавиации.

"Упомянутые ограничительные меры <...> приняты заочно и не имеют под собой каких-либо оснований, относящихся к техническому состоянию парка воздушных судов российских авиаперевозчиков, поддержанию летной годности этих судов, исполнению лизинговых сделок", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Безопасность полетов является приоритетом российских авиационных властей, подчеркнули в Росавиации. Там отметили, что все лайнеры проходят регулярное техническое обслуживание, имеют необходимые документы и соответствуют нормам летной годности.

В ведомстве также заявили, что соответствующее решение ЕС противоречит международному праву, в частности нормам Конвенции о международной гражданской авиации, а также свидетельствует о стремлении Запада усилить авиационную блокаду России.

Ранее, 11 апреля, Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в черный список по воздушной безопасности. Среди них оказались "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Utair и другие. Им запрещаются полеты в аэропорты государств Евросоюза и пролеты над его территорией.

Ситуация в сфере международных авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

