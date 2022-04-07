В Azur Air заявили, что санкции США против авиакомпании не повлияют на полеты внутри РФ

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Ограничения Соединенных Штатов, которые затронули российского авиаперевозчика Azur Air, не повлияют на полеты внутри страны, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на авиакомпанию.

"Оцениваем заявление Минторга. На полеты внутри страны летом не повлияет – выполним в запланированном объеме", – заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против авиаперевозчиков РФ "Аэрофлота", Azur Air и Utair. Уточнялось, что этим организациям теперь нельзя будет принимать участие в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.