Авиакомпания "Россия" начнет выполнять полеты из Москвы в Казахстан с 23 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Авиакомпания "Россия" начнет выполнять полеты из Москвы в Казахстан на SSJ 100 с 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

Также авиаперевозчик скорректирует полеты в Казахстан из Сочи. Уточняется, что полеты из Сочи в Актау, Атырау и Актобе будут отменены с 7 по 22 апреля, а в Алматы, Нурсултан – с 23 апреля.

"В связи с запуском прямых рейсов из Москвы скорректировано расписание полетов в пункты Казахстана из Сочи", – сообщили в "Аэрофлоте".

Авиакомпания "Россия" также готовится открыть с 7 апреля рейсы в Каир и Тель-Авив из Сочи. А "Аэрофлот" с 8 апреля запустит регулярные рейсы на Шри-Ланку.

Рейсы из Москвы в Коломбо будут выполняться на самолетах Airbus А330 три раза в неделю.